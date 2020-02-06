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    На Донбасі перекинувся автобус: є загиблі та два десятки постраждалих

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    <span lang="RU">Усього в автобусі перебували 29 осіб</span> - На Донбасі перекинувся автобус: є загиблі та два десятки постраждалих
    Усього в автобусі перебували 29 осіб

    Автобус прямував з непідконтрольної Україні Горлівки в окупований РФ Севастополь

    На тимчасово окупованій території Донецької області під Новоазовськом перекинувся рейсовий автобус Горлівка - Севастополь.

    Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ. 

    Зазначається, що всього в автобусі перебували 29 осіб.

    За даними «рятувальників» так званої ДНР, у результаті аварії двоє людей загинули, ще 22 постраждали. Серед постраждалих - троє дітей.

    Раніше повідомлялося, що під Одесою перекинувся автобус із 19 пасажирами. Двох постраждалих відвезли в Одеську обласну клінічну лікарню в супроводі поліції.

    Крим ДТП Донбас ДНР Севастополь Горлівка Донеччина окуповані території
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