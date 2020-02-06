На Донбасі перекинувся автобус: є загиблі та два десятки постраждалих



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Усього в автобусі перебували 29 осіб

Автобус прямував з непідконтрольної Україні Горлівки в окупований РФ Севастополь

На тимчасово окупованій території Донецької області під Новоазовськом перекинувся рейсовий автобус Горлівка - Севастополь.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.

Зазначається, що всього в автобусі перебували 29 осіб.

За даними «рятувальників» так званої ДНР, у результаті аварії двоє людей загинули, ще 22 постраждали. Серед постраждалих - троє дітей.

Раніше повідомлялося, що під Одесою перекинувся автобус із 19 пасажирами. Двох постраждалих відвезли в Одеську обласну клінічну лікарню в супроводі поліції.