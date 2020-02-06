Через ожеледицю під Києвом у ДТП потрапили три автівки (фото)



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ДТП на вул. Київській у Броварах

В результаті ДТП автомобілі отримали серйозні пошкодження

У четвер, 6 лютого, вранці у м. Бровари по вул. Київська сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

Однією з причин ДТП є ожеледиця на дорозі, що вносить корективи та «сюрпризи» для власників автотранспорту.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Nissan Almera, рухаючись з боку Києва, не врахував дорожнє покриття, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення за автомобілями ВАЗ-2107 та Renault.

Ні водії, ні пасажири серйозно не постраждали, чого не скажеш про їх транспортні засоби.

Через ДТП на даній ділянці дороги утворився затор. На місці працювали працівники патрульної поліції.

Як повідомлялося, 5 лютого вранці на Столичному шосе у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода із фатальними наслідками. Відбулось зіткнення двох автомобілів Jeep та Renault. Водій Renault загинув на місці ДТП.

За фактом смертельної автопригоди на Столичному шосе розпочато кримінальне провадження. Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди.