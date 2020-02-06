На проспекті Любомира Гузара серйозна ДТП: зіткнулися три автівки (відео)
Від удару автомобіль Honda розвернуло
Фото: скріншот відео
Через ДТП рух проспектом ускладнено
Сьогодні, 6 лютого, близько 16-ї години сталася на проспекті Любомира Гузара (колишній проспект Космонавта Комарова) в Солом’янському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
«Автопригода відбулася між автомобілями Honda, Ford Kuga та Ford Transit. Деталі події встановлюються», - йдеться в повідомленні.
На місці працюють поліцейські і швидка допомога.
Про постраждалих поки що нічого невідомо.
Через ДТП рух проспектом Любомира Гузара частково перекритий.
Як повідомлялося, 6 лютого вранці у м. Бровари по вул. Київській сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів.