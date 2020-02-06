  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На проспекті Любомира Гузара серйозна ДТП: зіткнулися три автівки (відео)

    • Розсилка
    Від удару автомобіль&nbsp;Honda розвернуло - На проспекті Любомира Гузара серйозна ДТП: зіткнулися три автівки (відео)
    Від удару автомобіль Honda розвернуло
    Фото: скріншот відео

    Через ДТП рух проспектом ускладнено

    Сьогодні, 6 лютого, близько 16-ї години сталася на проспекті Любомира Гузара (колишній проспект Космонавта Комарова) в Солом’янському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    «Автопригода відбулася між автомобілями Honda, Ford Kuga та Ford Transit. Деталі події встановлюються», - йдеться в повідомленні.

    На місці працюють поліцейські і швидка допомога.

    Про постраждалих поки що нічого невідомо.

    Через ДТП рух проспектом Любомира Гузара частково перекритий.

    Як повідомлялося,  6 лютого вранці у м. Бровари по вул. Київській сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів.

    Національна поліція України ДТП Київ лікар автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ