На проспекті Любомира Гузара серйозна ДТП: зіткнулися три автівки (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Від удару автомобіль Honda розвернуло Фото: скріншот відео

Через ДТП рух проспектом ускладнено

Сьогодні, 6 лютого, близько 16-ї години сталася на проспекті Любомира Гузара (колишній проспект Космонавта Комарова) в Солом’янському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«Автопригода відбулася між автомобілями Honda, Ford Kuga та Ford Transit. Деталі події встановлюються», - йдеться в повідомленні.

На місці працюють поліцейські і швидка допомога.

Про постраждалих поки що нічого невідомо.

Через ДТП рух проспектом Любомира Гузара частково перекритий.

Як повідомлялося, 6 лютого вранці у м. Бровари по вул. Київській сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів.