У Києві судитимуть організаторів борделів із річним обігом у понад 115 млн грн



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Зловмисники втягували дівчат у зайняття проституцією Фото ілюстративне

Злочинна група налагодила на території Києва розгалужену мережу закладів із надання послуг сексуального характеру

Столичною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно організатора та 6 учасників злочинної групи за фактами створення та утримання місць розпусти, сутенерства, втягнення осіб у зайняття проституцією та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Встановлено, що група осіб налагодила на території столиці розгалужену мережу закладів з надання послуг сексуального характеру. Вартість послуг у вказаних закладах складала від 600 до 5 тис. гривень за годину.

З метою конспірації незаконний бізнес діяв під виглядом масажного салону, через який відмивалися отримані злочинним шляхом кошти. Річний обіг незаконного бізнесу складав понад 115 млн гривень.

За результатами досудового розслідування 7 членам угрупування повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 та ч. 2 ст. 209 КК України.

З метою подальшої спеціальної конфіскації у дохід держави накладено арешт на 92 банківські рахунки та майно організатора, а саме на 2 земельні ділянки з будинком готельного типу у курортній зоні Яремче, 3 квартири у Києві, квартиру у Львові, приватний будинок у Дніпропетровській області та автомобіль.

Наразі обвинувальний акт відносно зловмисників скеровано до суду для розгляду по суті. Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося Деснянським управлінням поліції ГУНП у Києві за матеріалами відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП у Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 3.