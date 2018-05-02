На Печерську поліція затримала грабіжників «на гарячому»

Зловмисники проникли на завод і викрали метал

До столичної поліції надійшов виклик про те, що заводі на вулиці Предславинській у Печерському районі невідомі викрали метал. При спробі втечі їх зупинив охоронець та відразу викликали поліцію. На місце події виїхали патрульні та слідчо-оперативна група територіального управління поліції. Як повідомляє прес-служба поліції Києва, правоохоронці



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Викрадені з заводу металеві рамки і дріт

Зловмисники проникли на завод і викрали метал

До столичної поліції надійшов виклик про те, що заводі на вулиці Предславинській у Печерському районі невідомі викрали метал. При спробі втечі їх зупинив охоронець та відразу викликали поліцію. На місце події виїхали патрульні та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, правоохоронці встановили, що двоє чоловіків проникли на територію заводу, викрали 66 алюмінієвих профілів, металеві рамки та 110 метрів дроту. Суму матеріального збитку встановить експертиза.

Зловмисниками виявилися місцеві мешканці 1980 та 1990 років народження. Раніше проблем із законом чоловіки не мали. Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до територіального управління поліції.

Правоохоронці перевіряють їх причетність до скоєння аналогічних правопорушень на території міста Києва.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.