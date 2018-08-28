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    На Печерську затримали чоловіка, який до смерті побив знайомого

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    На Печерську затримали чоловіка, який до смерті побив знайомого

    Під час розпивання спиртних напоїв між двома чоловіками виник словесний конфлікт, у розпалі якого один побив іншого

    До чергової частини Печерського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки, яка виявила свого сина мертвим у квартирі на вулиці Звіринецькій. Зі слів заявниці, її сина побили. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Як розповів начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва, на місце події виїхали слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції, які опитали свідків та очевидців.

    «Попередньо відомо, що під час розпивання спиртних напоїв між двома чоловіками виник словесний конфлікт, у розпалі якого один побив іншого. Після бійки вони розійшлися. 34-річний місцевий мешканець повернувся додому та ліг спати, а наступної доби від отриманих травм помер», - повідомив він.

    У результаті проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції затримали зловмисника, який зізнався у скоєному. Це – 38-річний місцевий мешканець, раніше проблем із законом він не мав.  

    Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває досудове розслідування, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

    «Чоловікові оголосили про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, та обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі», - додав Дуброва.

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