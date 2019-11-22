  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Південному мосту до ранку буде обмежено рух

    • Розсилка
    На Південному мосту до ранку буде обмежено рух

    Дорожники будуть проводити ремонт деформаційного шва на мосту

    На Південному мосту у Києві в ніч на 23 листопада буде частково обмежено рух транспорту.

    Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

    Рух обмежать з 21:00 22 листопада до 7:00 23 листопада.

    «Через аварійний стан одного з деформаційних швів (з моменту будівництва мосту капітально не ремонтувався) ми проводитимемо поточний ремонт шва. Аби зменшити вплив на трафік, ремонт проведемо уночі проти суботи», - повідомили у Київавтодорі.

    Роботи виконуватимуться у напрямку станції метро «Видубичі».

    Київавтодор перепрошує водіїв за незручності.

    Як повідомлялося, на початку листопада рух Південним мостовим переходом у Києві повністю відкрили після ремонту. 27 деформаційних швів замінили протягом останніх 5 років. Всього ж на естакадній частині 46 швів. Ці металеві конструкції рятують споруду від температурних розширень.

    У Київавтодорі зазначили, що роботи із заміни деформаційних швів проводили б швидше, якби на час ремонту рух повністю перекривали. Але через відсутність інших мостів у південному напрямку такі обмеження неможливі.

    Київ ремонт Київавтодор транспорт міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ