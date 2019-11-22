На Південному мосту до ранку буде обмежено рух



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Дорожники будуть проводити ремонт деформаційного шва на мосту

На Південному мосту у Києві в ніч на 23 листопада буде частково обмежено рух транспорту.

Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

Рух обмежать з 21:00 22 листопада до 7:00 23 листопада.

«Через аварійний стан одного з деформаційних швів (з моменту будівництва мосту капітально не ремонтувався) ми проводитимемо поточний ремонт шва. Аби зменшити вплив на трафік, ремонт проведемо уночі проти суботи», - повідомили у Київавтодорі.

Роботи виконуватимуться у напрямку станції метро «Видубичі».

Київавтодор перепрошує водіїв за незручності.

Як повідомлялося, на початку листопада рух Південним мостовим переходом у Києві повністю відкрили після ремонту. 27 деформаційних швів замінили протягом останніх 5 років. Всього ж на естакадній частині 46 швів. Ці металеві конструкції рятують споруду від температурних розширень.

У Київавтодорі зазначили, що роботи із заміни деформаційних швів проводили б швидше, якби на час ремонту рух повністю перекривали. Але через відсутність інших мостів у південному напрямку такі обмеження неможливі.