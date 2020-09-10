На платформах у київській підземці встановлять дефібрилятори (список станцій)



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Дефібрилятори з'являться на станціях трьох ліній метро Фото: РеаніМетро

Наразі у касових залах усіх станцій київського метро є дефібрилятори

У кінці травня цього року у столичному метрополітені встановили автоматичні зовнішні дефібрилятори – прилади для надання екстреної допомоги при раптовому порушенні ритму серця. За три місяці вони жодного разу не знадобилися.

Про це йдеться у відповіді Київського метрополітену на запит «Вечірнього Києва».

На станціях метрополітену розміщено 53 дефібрилятори, що були закуплені коштом Міського центру громадського здоров’я. Їх встановлено на кожній станції: 52 одиниці у касових залах, а один дефібрилятор – в офісі поліції на «Лук'янівській». Відповідні наліпки можна побачити на станціях.

Але є недолік: у пасажирів метро відсутній безпосередній доступ до дефібриляторів. Тому незабаром планується розмістити дефібрилятори власне на платформах станцій. Їх мають встановити на 19 станціях:

«Майдан Незалежності», «Хрещатик», «Палац спорту», «Площа Льва Толстого», «Театральна», «Золоті ворота», «Арсенальна», «Почайна», «Академмістечко», «Політехнічний інститут», «Контрактова площа», «Шулявська», «Святошин», «Осокорки», «Олімпійська», «Лісова», «Вокзальна», «Дарниця», «Лук'янівська».

Це стало можливим завдяки перемозі проєктів ініціативи «РеаніМетро» у Громадському бюджеті. Минулого року вони зібрали більше 8 тис. голосів киян і отримали 3,633 млн грн на реалізацію. Серед умов зазначено, що дефібрилятори мають бути розташовані саме на платформах найпотоковіших станцій.

«Дефібриляторами можуть користуватись пересічні громадяни без спеціальних знань. Для застосування не потрібно бути хірургом і навіть фельдшером, а необхідно просто відкрити коробку і виконувати голосові команди», – розповіли в «РеаніМетро».

З лідерами команд проєктів-переможців Громадського бюджету в метрополітені вже узгодили схеми розміщення дефібриляторів. Наприклад, ящик з дефібрилятором не має заважати щільним потокам пасажирів, і він буде в зоні, що охоплюється камерами спостереження, щоб зменшити вандалізм.

У кожен проєкт «РеаніМетро» закладено по 2 аптечки на кожній станції: одна аптечка на платформі – у кабіні чергового (біля ескалатору або у службовому приміщенні), і одна – нагорі (у контролера біля турнікетів).

Наразі оголошено процедуру закупівель.

Раніше повідомлялося, що щонайменше 12 станцій київського метрополітену обладнають апаратами для «перезапуску» серця, а персонал підземки навчать надавати першу допомогу при травмах та невідкладних станах.