На Подолі дерево потрощило чотири автівки (фото)

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Фото: Інформатор Автомобілі постраждали досить сильно

Старе дерево впало на припарковані автомобілі

У п'ятницю, 25 травня, в Подільському районі Києва на припарковані автомобілі впало дерево. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Подія трапилася приблизно о 15:00, повідомляє Інформатор.

Старе дерево впало за адресою вулиця Хорива, 31а. Постраждали Daewoo Lanos, BMW 5, Citroën C4 і Fiat uno. За попередньою інформацією, дерево впало через те, що прогнило.

На місці працюють комунальники, які усувають наслідки події.

Автомобілі постраждали досить сильно: у BMW розбитий бампер, у Daewoo - дах, заднє скло і лобове скло. У Citroën тріснуло переднє скло. Найменше зачепило Fiat.

На момент падіння дерева водіїв в авто не було.