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    На Подолі дерево потрощило чотири автівки (фото)

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    Автомобілі постраждали досить сильно - На Подолі дерево потрощило чотири автівки (фото)
    Фото: Інформатор
    Автомобілі постраждали досить сильно

    Старе дерево впало на припарковані автомобілі

    У п'ятницю, 25 травня, в Подільському районі Києва на припарковані автомобілі впало дерево. На щастя, обійшлося без постраждалих.

    Подія трапилася приблизно о 15:00, повідомляє Інформатор.

    Старе дерево впало за адресою вулиця Хорива, 31а. Постраждали Daewoo Lanos, BMW 5, Citroën C4 і Fiat uno. За попередньою інформацією, дерево впало через те, що прогнило.

    На місці працюють комунальники, які усувають наслідки події.

    Автомобілі постраждали досить сильно: у BMW розбитий бампер, у Daewoo - дах, заднє скло і лобове скло. У Citroën тріснуло переднє скло. Найменше зачепило Fiat.

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    На Подолі дерево потрощило чотири автівки (фото)
    На Подолі дерево потрощило чотири автівки (фото)
    На Подолі дерево потрощило чотири автівки (фото)
    На Подолі дерево потрощило чотири автівки (фото)
    На Подолі дерево потрощило чотири автівки (фото)
    На Подолі дерево потрощило чотири автівки (фото)
    На Подолі дерево потрощило чотири автівки (фото)
    Фото: Інформатор

    На момент падіння дерева водіїв в авто не було.

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