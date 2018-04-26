На Подолі з’явиться пам’ятник Гоголю

Пам'ятник Гоголю хочуть встановити у сквері на розі вулиць Почайнинської і Григорія Сковороди

У Києві планують встановити пам'ятник письменникові Миколі Гоголю. Про це повідомив перший заступник глави Департаменту містобудування та архітектури Олександр Яструбенко. «У Департамент надходять звернення щодо встановлення пам'ятників М. Гоголю і художнику А. Вертинському в Подільському районі. Щодо пам'ятника Гоголю: на засіданні



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Пам'ятник Гоголю хочуть встановити у сквері на розі вулиць Почайнинської і Григорія Сковороди

У Києві планують встановити пам'ятник письменникові Миколі Гоголю. Про це повідомив перший заступник глави Департаменту містобудування та архітектури Олександр Яструбенко.

«У Департамент надходять звернення щодо встановлення пам'ятників М. Гоголю і художнику А. Вертинському в Подільському районі. Щодо пам'ятника Гоголю: на засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини розглянуто і схвалено запропоновану ініціативу», - сказав він 44.ua.

Пам'ятник хочуть встановити у сквері на розі вулиць Почайнинської і Григорія Сковороди біля 4-го корпусу Києво-Могилянської академії, поруч з бурсою, з якої вийшов герой повісті Гоголя «Вій» Хома Брут.

Крім того, на території скверу ім. В. Стуса (на розі просп. Ак. Палладіна та просп. Перемоги) мають намір встановити пам'ятник поетові Василю Стусу. Зараз розробляється програма і умови для оприлюднення всеукраїнського конкурсу на кращу скульптурну композицію з благоустроєм прилеглої території.

За словами Яструбенка, для реалізації цих проектів потрібно визначити замовника, джерело фінансування і отримати погодження на місце, де будуть стояти пам'ятники.