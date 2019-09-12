На пожежах на Київщині загинули двоє чоловіків
Пожежі виникли у двох будинках у Київській області
Сьогодні, 12 вересня, сталося загорання одноповерхового будинку у Києво-Святошинському районі. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби о 08:44.
На місце події був направлений черговий караул 62-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишневе, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1962 р.н.
Пожежу було локалізовано о 09:35 та повністю ліквідовано о 09:45.
На місці події працювало 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
Також 12 вересня о 02:57 до рятувальної служби надійшло повідомлення про загорання житлового будинку у смт Рокитне.
По прибуттю рятувальників на місце було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю будинку площею 80 кв. м. Пожежу було локалізовано о 04:38 та о 05:52 повністю ліквідовано.
Під час гасіння виявлено тіло чоловіка 1981 р.н.
Причина виникнення пожежі встановлюється.