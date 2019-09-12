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    На пожежах на Київщині загинули двоє чоловіків

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    Вогнем було охоплено покрівлю будинку площею 80 кв. м - На пожежах на Київщині загинули двоє чоловіків
    Вогнем було охоплено покрівлю будинку площею 80 кв. м
    Фото: ДСНС

    Пожежі виникли у двох будинках у Київській області

    Сьогодні, 12 вересня, сталося загорання одноповерхового будинку у Києво-Святошинському районі. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби о 08:44.

    На місце події був направлений черговий караул 62-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Вишневе, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1962 р.н.

    Пожежу було локалізовано о 09:35 та повністю ліквідовано о 09:45.

    На місці події працювало 5 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

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    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    Також 12 вересня о 02:57 до рятувальної служби надійшло повідомлення про загорання житлового будинку у смт Рокитне.

    По прибуттю рятувальників на місце було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю будинку площею 80 кв. м. Пожежу було локалізовано о 04:38 та о 05:52 повністю ліквідовано.

    Під час гасіння виявлено тіло чоловіка 1981 р.н.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

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