На Позняках екстремал стрибнув з парашутом з багатоповерхівки (відео)

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Висота стрибка була не більше 85 метрів

У Києві на вулиці Драгоманова (житловий масив Позняки) невідомий вистрибнув з вікна багатоповерхівки з парашутом. Відео стрибка, здійсненого 22 травня, опублікував користувач Pavel Zhilcov на своїй сторінці в Facebook.

«Звичайний ранок на Позняках», - прокоментував він свій ролик.

У коментарях до запису чоловік уточнив, що бейсджамперів було троє.

Бейсджампінг - екстремальний вид спорту, в якому використовується спеціальний парашут для стрибків з фіксованих об'єктів. Мінімальна висота для стрибка з таким парашутом становить 100-150 метрів.

Користувачі підрахували, що у випадку стрибка на відео, висота була не більша 85 метрів, що робить такий стрибок дуже небезпечним.

Нагадаємо, 15 квітня в Києві руфери-блогери зі своїми друзями піднялися на Арку Дружби народів. Екстремали видерлися на висоту 35 метрів.

Джерело: Кореспондент.net