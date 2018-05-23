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    На Позняках екстремал стрибнув з парашутом з багатоповерхівки (відео)

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    На Позняках екстремал стрибнув з парашутом з багатоповерхівки (відео)

    Висота стрибка була не більше 85 метрів

    У Києві на вулиці Драгоманова (житловий масив Позняки) невідомий вистрибнув з вікна багатоповерхівки з парашутом. Відео стрибка, здійсненого 22 травня, опублікував користувач Pavel Zhilcov на своїй сторінці в Facebook.

    «Звичайний ранок на Позняках», - прокоментував він свій ролик.

    У коментарях до запису чоловік уточнив, що бейсджамперів було троє.

    Бейсджампінг - екстремальний вид спорту, в якому використовується спеціальний парашут для стрибків з фіксованих об'єктів. Мінімальна висота для стрибка з таким парашутом становить 100-150 метрів.

    Користувачі підрахували, що у випадку стрибка на відео, висота була не більша 85 метрів, що робить такий стрибок дуже небезпечним.

    Нагадаємо, 15 квітня в Києві руфери-блогери зі своїми друзями піднялися на Арку Дружби народів. Екстремали видерлися на висоту 35 метрів.

    Джерело: Кореспондент.net

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