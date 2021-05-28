Під час пожежі на території садиби в Києві загинула жінка

Тіло жінки виявили рятувальники під час ліквідації пожежі

У четвер, 27 травня, сталась пожежа на території приватної садиби на пров. Хутоярівському у Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальників о 23:58, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

До місця виклику було направлено рятувальників 8 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одноповерховій дерев'яній господарчій будівлі розміром 5х7 м на площі 20 кв. м.

О 01:09 28 травня бійці локалізували пожежу, а о 01:39 – ліквідували.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло жінки 1964 року народження.

На місці події було задіяно три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.