З вікна столичної багатоповерхівки випав чоловік

Від отриманих травм чоловік помер на місці

Поліція опитує свідків, проте ніхто з мешканців будинку не впізнав загиблого

У Києві на Позняках сьогодні, 30 травня, з вікна багатоповерхового будинку випав чоловік. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua.

«Трагічна подія в Києві на Позняках, вулиця Олени Пчілки: З вікна багатоповерхівки випав чоловік», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від отриманих травм чоловік помер на місці. На вигляд йому близько 30 років.

Поліція опитує свідків, проте ніхто з мешканців будинку не впізнав загиблого. На місце викликали криміналістів.

Нагадаємо, нещодавно у Кривому Розі з вікна п’ятого поверху випала дитина.

Також повідомлялося, що 16 березня у Києві юнак викинувся з вікна багатоповерхівки на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.

На початку травня на вулиці Академіка Доброхотова у Святошинському районі Києва чоловік випав з четвертого поверху 5-поверхового будинку.

Крім того, в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні №8.