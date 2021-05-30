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    З вікна столичної багатоповерхівки випав чоловік

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    Від отриманих травм чоловік помер на місці - З вікна столичної багатоповерхівки випав чоловік
    Від отриманих травм чоловік помер на місці
    Фото: dtp.kiev.ua

    Поліція опитує свідків, проте ніхто з мешканців будинку не впізнав загиблого

    У Києві на Позняках сьогодні, 30 травня, з вікна багатоповерхового будинку випав чоловік. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua.

    «Трагічна подія в Києві на Позняках, вулиця Олени Пчілки: З вікна багатоповерхівки випав чоловік», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що від отриманих травм чоловік помер на місці. На вигляд йому близько 30 років.

    Поліція опитує свідків, проте ніхто з мешканців будинку не впізнав загиблого. На місце викликали криміналістів.

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    З вікна столичної багатоповерхівки випав чоловік
    З вікна столичної багатоповерхівки випав чоловік
    З вікна столичної багатоповерхівки випав чоловік

    Нагадаємо, нещодавно у Кривому Розі з вікна п’ятого поверху випала дитина.

    Також повідомлялося, що 16 березня у Києві юнак викинувся з вікна багатоповерхівки на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.

    На початку травня на вулиці Академіка Доброхотова у Святошинському районі Києва чоловік випав з четвертого поверху 5-поверхового будинку.

    Крім того, в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні №8.

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    Теги: Національна поліція України Київ самогубство будинок чоловік
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    З вікна столичної багатоповерхівки випав чоловік