На Позняках на півтора року перекриють дві вулиці

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Вулиця Здолбунівська у Києві

На вулицях Здолбунівській та Припʼятській роботи вестиме «Київенерго»

Із 1 червня поточного року до 30 листопада 2019 року, терміном на 18 місяців, буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів із зайняттям проїжджої частини та тротуару на вулицях Здолбунівській та Припʼятській.

Відповідне розпорядження КМДА підписано у звʼязку із виконанням ПАТ «Київенерго» реконструкції ПС 110/10 кВ «Позняки» у частині прибудови закритого розподільчого пристрою (ЗРУ) з будівництвом транзиту 110 кВ ТЕЦ-5 Позняки.

Публічному акціонерному товариству «Київенерго» доручено погодити в управлінні патрульної поліції у м. Київ Департаменту патрульної поліції та подати на затвердження до Департаменту транспортної інфраструктури схему організації дорожнього руху на період будівельних робіт, а також забезпечити на цей час вільний та безпечний рух пішоходів і транспортних засобів.

Після завершення робіт до 30 листопада 2019 року товариство також має відновити покриття проїжджої частини на всю ширину та довжину в межах розриття.