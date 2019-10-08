Київпастранс вирішив «трансформуватися»: створив власний талісман (фото)



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Талісман Київпастрансу - «Київпастрансформер»

Кияни висміяли ідею Київпастрансу

Уперше в історії транспортних компаній комунальне підприємство «Київпастранс» власноруч створило свій талісман і символ незворотності змін у сфері столичного наземного громадського транспорту – Київпастрансформера. Про це повідомив генеральний директор підприємства Дмитро Левченко, який є автором ідеї.

«Модель «Київпастрансформер» - унікальний художній, мистецький, персоніфікований та комунікативний витвір компанії «Київпастранс» і охороняється Законом України про авторське право та суміжні права», - зазначив він на своїй сторінці у Facebook.

Автор художніх ескізів моделі «Київпастрансформер» - Ольга Блєдна.

«Говорив це неодноразово і сьогодні наголошую вкотре, якщо ми живемо в столітті прогресивних технологій, де людина вимушена конкурувати з роботом, то єдиним розумним підходом я бачу не боротьбу, а партнерство. Ми потискаємо один одному руки: людина і трансформер. Win & Win

Це означає йти до перемоги і перемагати разом. Де обидва виграють», - розповів Левченко.

Наразі Київпастранс в пошуку партнерів із виготовлення вже розробленої лінійки трансформерів-комунікаторів.

Разом з тим кияни в коментарях під дописом висміяли ідею з талісманом. На їх думку, слід оновлювати рухомий склад громадського транспорту, а не створювати трансформери-талісмани.

Нагадаємо, Київпастранс з 1 листопада цього року скоротить посаду кондуктора у всьому наземному пасажирському транспорті. Звільнення столичних кондукторів пов'язано з переходом на автоматизовану систему оплати проїзду - єдиний електронний квиток.

Кондуктори місцевих тролейбусів можуть перекваліфікуватися у контролерів-касирів, пройшовши відповідну підготовку.