Е-квиток: у трамваях і тролейбусах Києва можна буде платити банківською картою



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У муніципальному транспорті з'явиться функціонал оплати безконтактними банківськими картами

З листопада цього року у муніципальному наземному транспорті Києва з'явиться можливість оплатити проїзд безконтактною банківською картою. Це можна буде зробити через валідатори, які встановлені в автобусах, тролейбусах і трамваях «Київпастрансу».

«Функціонал оплати безконтактними банківськими картами за транспортні послуги в наземному транспорті буде впроваджений з 1 листопада 2019 року. Також планується оплата за допомогою мобільних телефонів, які підтримують NFC», - повідомили «Сегодня» в ГІОЦ.

При цьому таку оплату зможуть перевірити контролери «Київпастрансу», прочитавши з валідаторів інформацію про те, чи була оплата з певною карти, за допомогою спеціального пристрою.

Зараз безконтактною банківською картою і телефонами, які підтримують NFC, можна заплатити за проїзд в підземці. Всі 52 станції столичного метрополітену вже оснащені спеціальними турнікетами, де можна оплатити проїзд за допомогою банківської карти.

Нагадаємо, із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток. Наразі придбати його можна на станціях київського метрополітену, в Особистому кабінеті киянина, у мобільному додатку KyivSmartCity, у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot у Телеграм та Facebook або KyivMetroBot у Телеграм та Facebook.

У Києві створено понад 300 точок продажу і поповнення єдиного електронного квитка – як на зупинках громадського транспорту, так і на 17 станціях столичного метрополітену.

Де саме придбати Kyiv Smart Card чи поповнити офлайн, відтепер можна дізнатись завдяки карті, яку створено для зручності пасажирів.

Як повідомлялося, муніципальний транспорт Києва вже підключено до автоматизованої системи оплати проїзду.

У Київському метрополітені жетонами можна буде користуватися до 31 жовтня. Далі - тільки електронні засоби оплати.

Станом на 22 серпня, з початку впровадження проєкту у касах київського метро було продано карток Kyiv Smart Card на суму понад 1,8 млн грн.