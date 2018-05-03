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    На проспекті Перемоги горів магазин (фото, відео)

    Завдяки діям рятувальників вдалося запобігти поширення вогню на поруч розташовані магазини
    У четвер, 3 травня, сталася пожежа у магазині на пр. Перемоги в Києві. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 10:30. Як інформує прес-служба столичного управління ДСНс, на місце події було негайно направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.
    • Сьогодні, 14:59
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    Горіла покрівля одноповерхового магазину
    Горіла покрівля одноповерхового магазину

    Завдяки діям рятувальників вдалося запобігти поширення вогню на поруч розташовані магазини

    У четвер, 3 травня, сталася пожежа у магазині на пр. Перемоги в Києві. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 10:30.

    Як інформує прес-служба столичного управління ДСНс, на місце події було негайно направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що горить покрівля 1-поверхового магазину.

    Об 11:00 пожежу на площі 60 кв. м було локалізовано, а об 11:23 - ліквідовано.

    Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти поширення вогню на поруч розташовані магазини.

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    На проспекті Перемоги горів магазин (фото, відео)
    На проспекті Перемоги горів магазин (фото, відео)
    На проспекті Перемоги горів магазин (фото, відео)
    На проспекті Перемоги горів магазин (фото, відео)
    На проспекті Перемоги горів магазин (фото, відео)
    На проспекті Перемоги горів магазин (фото, відео)
    На проспекті Перемоги горів магазин (фото, відео)
    На проспекті Перемоги горів магазин (фото, відео)

    На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 20 чоловік особового складу.

    На щастя жертв та постраждалих немає.

    Причини виникнення пожежі наразі з'ясовуються.

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