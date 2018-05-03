На проспекті Перемоги горів магазин (фото, відео)

Завдяки діям рятувальників вдалося запобігти поширення вогню на поруч розташовані магазини

У четвер, 3 травня, сталася пожежа у магазині на пр. Перемоги в Києві. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 10:30. Як інформує прес-служба столичного управління ДСНс, на місце події було негайно направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.



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Горіла покрівля одноповерхового магазину

Завдяки діям рятувальників вдалося запобігти поширення вогню на поруч розташовані магазини

У четвер, 3 травня, сталася пожежа у магазині на пр. Перемоги в Києві. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві о 10:30.

Як інформує прес-служба столичного управління ДСНс, на місце події було негайно направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що горить покрівля 1-поверхового магазину.

Об 11:00 пожежу на площі 60 кв. м було локалізовано, а об 11:23 - ліквідовано.

Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти поширення вогню на поруч розташовані магазини.

На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 20 чоловік особового складу.

На щастя жертв та постраждалих немає.

Причини виникнення пожежі наразі з'ясовуються.