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    Смертельна ДТП під Києвом: поліція встановлює усі обставини (фото)

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    Тіло загиблої пасажирки діставали з автівки рятувальники - Смертельна ДТП під Києвом: поліція встановлює усі обставини (фото)
    Тіло загиблої пасажирки діставали з автівки рятувальники
    Фото: Нацполіція

    Водій Opel не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху

    Поліція Київської області з’ясовує обставини смертельної ДТП, що сталася вранці 13 січня поблизу села Требухiв Броварського району.

    Водій автомобіля Opel не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з автомобілем «Газель». Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    В результаті ДТП керманич автівки Opel з тілесними ушкодженнями доправлений до лікарні. 24-річна пасажирка цього авто тримала травми, несумісні з життям. 

    На місці пригоди працювали працівники Слідчого управління поліції Київщини, рятувальники, медики.

    Тіло загиблої направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. 

    Поліція вилучила транспортні засоби.

    Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини та причини ДТП.  

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    Смертельна ДТП під Києвом: поліція встановлює усі обставини (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: поліція встановлює усі обставини (фото)

    Раніше Головне управління ДСНС у Київській області повідомило про смертельну ДТП у Броварському районі. Рятувальники за допомогою електричного аварійно-рятувального інструменту деблокували тіло загиблої.

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