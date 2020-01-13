Смертельна ДТП під Києвом: поліція встановлює усі обставини (фото)



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Тіло загиблої пасажирки діставали з автівки рятувальники Фото: Нацполіція

Водій Opel не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху

Поліція Київської області з’ясовує обставини смертельної ДТП, що сталася вранці 13 січня поблизу села Требухiв Броварського району.

Водій автомобіля Opel не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з автомобілем «Газель». Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

В результаті ДТП керманич автівки Opel з тілесними ушкодженнями доправлений до лікарні. 24-річна пасажирка цього авто тримала травми, несумісні з життям.

На місці пригоди працювали працівники Слідчого управління поліції Київщини, рятувальники, медики.

Тіло загиблої направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Поліція вилучила транспортні засоби.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини та причини ДТП.

Раніше Головне управління ДСНС у Київській області повідомило про смертельну ДТП у Броварському районі. Рятувальники за допомогою електричного аварійно-рятувального інструменту деблокували тіло загиблої.