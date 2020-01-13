Смертельна ДТП під Києвом: поліція встановлює усі обставини (фото)
Водій Opel не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху
Поліція Київської області з’ясовує обставини смертельної ДТП, що сталася вранці 13 січня поблизу села Требухiв Броварського району.
Водій автомобіля Opel не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з автомобілем «Газель». Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
В результаті ДТП керманич автівки Opel з тілесними ушкодженнями доправлений до лікарні. 24-річна пасажирка цього авто тримала травми, несумісні з життям.
На місці пригоди працювали працівники Слідчого управління поліції Київщини, рятувальники, медики.
Тіло загиблої направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.
Поліція вилучила транспортні засоби.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини та причини ДТП.
Раніше Головне управління ДСНС у Київській області повідомило про смертельну ДТП у Броварському районі. Рятувальники за допомогою електричного аварійно-рятувального інструменту деблокували тіло загиблої.