На Русанівському каналі рибалки виловили труп чоловіка

Тіло чоловіка пролежало у воді більше місяця

У Дніпровському районі Києва у Русанівському каналі двоє студентів виявили тіло чоловіка. Парубки планували порибалити перед парами в університеті, а коли закинули вудки відчули, що щось зачепилось. Спочатку хлопці подумали, що це просто сміття, але коли витягли, побачили мертвого чоловіка. Про це повідомляють «Вартові Еспресо».



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Еспресо На місці виявлення тіла чоловіка працюють правоохоронці

Тіло чоловіка пролежало у воді більше місяця

У Дніпровському районі Києва у Русанівському каналі двоє студентів виявили тіло чоловіка.

Парубки планували порибалити перед парами в університеті, а коли закинули вудки відчули, що щось зачепилось. Спочатку хлопці подумали, що це просто сміття, але коли витягли, побачили мертвого чоловіка. Про це повідомляють «Вартові Еспресо».

За попередніми даними, покійному близько 40 років. У воді тіло пролежало більше місяця.

На місці працюють правоохоронці.

Як повідомлялося, 18 квітня у річці Либідь, на вул. Симона Петлюри, 29, що у Шевченківському районі столиці, було виявлено тіло чоловіка.