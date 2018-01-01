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    На Севастопольській площі в Києві сталася пожежа в офісній будівлі (фото)

    Надзвичайна подія на Повітрофлотському проспекті
    У понеділок, 19 лютого, в Києві на Повітрофлотському проспекті, 54 сталася пожежа. Займання сталося в офісній будівлі. Весь перший поверх будівлі був в диму, рятувальники оперативно евакуювали 13 осіб і ліквідували загоряння.  [GALLERY_BLOCK] Задимлення виявили близько 12:30. За словами охоронця, попередньою причиною пожежі є замикання
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    Надзвичайна подія на Повітрофлотському проспекті

    У понеділок, 19 лютого, в Києві на Повітрофлотському проспекті, 54 сталася пожежа. Займання сталося в офісній будівлі.

    Весь перший поверх будівлі був в диму, рятувальники оперативно евакуювали 13 осіб і ліквідували загоряння. 

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    На Севастопольській площі в Києві сталася пожежа в офісній будівлі (фото)
    На Севастопольській площі в Києві сталася пожежа в офісній будівлі (фото)
    На Севастопольській площі в Києві сталася пожежа в офісній будівлі (фото)
    На Севастопольській площі в Києві сталася пожежа в офісній будівлі (фото)
    На Севастопольській площі в Києві сталася пожежа в офісній будівлі (фото)
    На Севастопольській площі в Києві сталася пожежа в офісній будівлі (фото)
    На Севастопольській площі в Києві сталася пожежа в офісній будівлі (фото)
    На Севастопольській площі в Києві сталася пожежа в офісній будівлі (фото)

    Задимлення виявили близько 12:30. За словами охоронця, попередньою причиною пожежі є замикання кабелю в підвальному приміщенні. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працювали пожежники, бригади швидкої допомоги та СОГ.

    Джерело: Информатор

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