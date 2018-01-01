На Севастопольській площі в Києві сталася пожежа в офісній будівлі (фото)

Надзвичайна подія на Повітрофлотському проспекті

У понеділок, 19 лютого, в Києві на Повітрофлотському проспекті, 54 сталася пожежа. Займання сталося в офісній будівлі. Весь перший поверх будівлі був в диму, рятувальники оперативно евакуювали 13 осіб і ліквідували загоряння. [GALLERY_BLOCK] Задимлення виявили близько 12:30. За словами охоронця, попередньою причиною пожежі є замикання