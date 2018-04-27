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    На швидкісній лінії з’явився новий «іменитий» трамвай

    На лінії швидкісного трамвая курсують уже 6 іменитих трамваїв
    На Борщагівську лінію швидкісного трамвая вийшов черговий тематичний трамвай у рамках проекту «Видатні українці». Трамвай прикрашений портретом режисера Олександра Довженка. Про це повідомляє КП «Київпастранс». «Пасажири! Бачили наш новий трамвайчик, присвячений майстру камери й режисури Олександру Довженку?» -
    • 27 Квiтня, 18:46
    • Розсилка
    Трамвай з портретом Олександра Довженка
    Трамвай з портретом Олександра Довженка

    На лінії швидкісного трамвая курсують уже 6 іменитих трамваїв

    На Борщагівську лінію швидкісного трамвая вийшов черговий тематичний трамвай у рамках проекту «Видатні українці». Трамвай прикрашений портретом режисера Олександра Довженка. Про це повідомляє КП «Київпастранс».

    «Пасажири! Бачили наш новий трамвайчик, присвячений майстру камери й режисури Олександру Довженку?» - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що це вже 6-й «іменитий» трамвай.

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    На швидкісній лінії з’явився новий «іменитий» трамвай
    На швидкісній лінії з’явився новий «іменитий» трамвай

    Нагадаємо, 10 квітня на Борщагівську лінію швидкісного трамвая вийшов трамвай із портретом Валерія Лобановського. Загалом швидкісною лінією вже курсують «імениті» трамваї з зображеннями Бориса Патона, Ярослава Мудрого, Анни Київської та Миколи Амосова.

    Як повідомлялося, 20 квітня мер Києва Віталій Кличко на Борщагівській лінії швидкісного трамвая відкрив капітально відремонтовану зупинку «Вул. Генерала Потапова».

     

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