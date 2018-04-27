На швидкісній лінії з’явився новий «іменитий» трамвай

На лінії швидкісного трамвая курсують уже 6 іменитих трамваїв

На Борщагівську лінію швидкісного трамвая вийшов черговий тематичний трамвай у рамках проекту «Видатні українці». Трамвай прикрашений портретом режисера Олександра Довженка. Про це повідомляє КП «Київпастранс». «Пасажири! Бачили наш новий трамвайчик, присвячений майстру камери й режисури Олександру Довженку?» -