На швидкісній лінії з’явився новий «іменитий» трамвай
- 27 Квiтня, 18:46
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На лінії швидкісного трамвая курсують уже 6 іменитих трамваїв
На Борщагівську лінію швидкісного трамвая вийшов черговий тематичний трамвай у рамках проекту «Видатні українці». Трамвай прикрашений портретом режисера Олександра Довженка. Про це повідомляє КП «Київпастранс».
«Пасажири! Бачили наш новий трамвайчик, присвячений майстру камери й режисури Олександру Довженку?» - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це вже 6-й «іменитий» трамвай.
Нагадаємо, 10 квітня на Борщагівську лінію швидкісного трамвая вийшов трамвай із портретом Валерія Лобановського. Загалом швидкісною лінією вже курсують «імениті» трамваї з зображеннями Бориса Патона, Ярослава Мудрого, Анни Київської та Миколи Амосова.
Як повідомлялося, 20 квітня мер Києва Віталій Кличко на Борщагівській лінії швидкісного трамвая відкрив капітально відремонтовану зупинку «Вул. Генерала Потапова».