На Солом’янці з’явилася патріотична клумба у формі мапи України



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Патріотична композиція на Солом'янці Фото: Сайт Солом'янської РДА

Зелене панно прикрашено написом «Україна Єдина»

У сквері в Солом’янському районі Києва облаштували патріотичну композицію у формі мапи України. Декоративне зелене панно з’явилось біля Солом’янського управління поліції (Повітрофлотський проспект, 49). Про це повідомляє прес-служба Солом’янської районної в місті Києві держадміністрації.

За підтримки райдержадміністрації фахівці комунального підприємства з утримання зелених насаджень Солом’янки створили велику мапу в кольорах національного прапора. Навколо композиції розміром 4,5x2,9 метрів спеціалісти висадили вічнозелені кущі ялівця козацького.

Також озеленювачі району прикрасили панно написом «Україна Єдина», який, окрім пам’ятних фото, ще виховуватиме патріотизм і любов до країни.

Як повідомлялося, вранці 7 травня охорона парку «Перемога» затримала крадійку, котра знищувала тюльпани на партерній частині парку.