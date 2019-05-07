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    На Солом’янці з’явилася патріотична клумба у формі мапи України

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    Патріотична композиція на Солом'янці - На Солом’янці з’явилася патріотична клумба у формі мапи України
    Патріотична композиція на Солом'янці
    Фото: Сайт Солом'янської РДА

    Зелене панно прикрашено написом «Україна Єдина»

    У сквері в Солом’янському районі Києва облаштували патріотичну композицію у формі мапи України. Декоративне зелене панно з’явилось біля Солом’янського управління поліції (Повітрофлотський проспект, 49). Про це повідомляє прес-служба Солом’янської районної в місті Києві держадміністрації.

    За підтримки райдержадміністрації фахівці комунального підприємства з утримання зелених насаджень Солом’янки створили велику мапу в кольорах національного прапора. Навколо композиції розміром 4,5x2,9 метрів спеціалісти висадили вічнозелені кущі ялівця козацького.

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    Також озеленювачі району прикрасили панно написом «Україна Єдина», який, окрім пам’ятних фото, ще виховуватиме патріотизм і любов до країни. 

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    На Солом’янці з’явилася патріотична клумба у формі мапи України
    На Солом’янці з’явилася патріотична клумба у формі мапи України
    На Солом’янці з’явилася патріотична клумба у формі мапи України
    На Солом’янці з’явилася патріотична клумба у формі мапи України
    На Солом’янці з’явилася патріотична клумба у формі мапи України

    Як повідомлялося, вранці 7 травня охорона парку «Перемога» затримала крадійку, котра знищувала тюльпани на партерній частині парку. 

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    Київ Україна Київзеленбуд патріотизм рослини
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