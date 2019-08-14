На станції метро «Університет» чоловік упав на рейки між вагонами (відео)
Чоловік упав на колії після прибуття потяга на станці
Фото: скріншот відео
Чоловік залишився живий
У вівторок, 13 липня, на платформі станції метро «Університет» людина впала між двома вагонами на рейки.
Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.
Потяг зупинили.
Чоловіка дістали живого. Деталі події встановлюються.
Нагадаємо, 12 липня у ранкову годину пік на синій гілці метро сталася надзвичайна подія: людина впала на колію на станції «Оболонь».
Пізніше метрополітен повідомив, що жінка загинула. Загиблій було близько 50-55 років.