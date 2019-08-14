На станції метро «Університет» чоловік упав на рейки між вагонами (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік упав на колії після прибуття потяга на станці Фото: скріншот відео

Чоловік залишився живий

У вівторок, 13 липня, на платформі станції метро «Університет» людина впала між двома вагонами на рейки.

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

Потяг зупинили.

Чоловіка дістали живого. Деталі події встановлюються.

Нагадаємо, 12 липня у ранкову годину пік на синій гілці метро сталася надзвичайна подія: людина впала на колію на станції «Оболонь».

Пізніше метрополітен повідомив, що жінка загинула. Загиблій було близько 50-55 років.