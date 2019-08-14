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    На станції метро «Університет» чоловік упав на рейки між вагонами (відео)

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    Чоловік упав на колії після прибуття потяга на станці - На станції метро «Університет» чоловік упав на рейки між вагонами (відео)
    Чоловік упав на колії після прибуття потяга на станці
    Фото: скріншот відео

    Чоловік залишився живий

    У вівторок, 13 липня, на платформі станції метро «Університет» людина впала між двома вагонами на рейки.

    Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook

    Потяг зупинили.

    Чоловіка дістали живого. Деталі події встановлюються.

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    Нагадаємо, 12 липня у ранкову годину пік на синій гілці метро сталася надзвичайна подія: людина впала на колію на станції «Оболонь».

    Пізніше метрополітен повідомив, що жінка загинула. Загиблій було близько 50-55 років.

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