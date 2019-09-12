На СТО в Києві згорів автомобіль



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Минулої доби у столиці горіли два автомобілі

У середу, 11 вересня, столичні вогнеборці двічі ліквідовували пожежі в автомобілях.

Так, о 16:45 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Братиславській, 52-А у Деснянському районі столиці. До місця виклику було направлено вогнеборців 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, біля гаража у припаркованому автомобілі Ford Sierra виникла пожежа. О 16:59 бійці ліквідували пожежу.

Внаслідок займання в автомобілі пошкоджено лакофарбове покриття, моторний відсік та передню частину салону, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Наступний подібний виклик надійшов о 18:16 про пожежу на вул. Лугова, 16 в Оболонському районі. До місця виклику було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши на місце виклику, вогнеборці встановили, що в боксі СТО під час ремонту в автомобілі Lada Kalina відбулося займання. О 18:30 бійці ліквідували пожежу.

Внаслідок займання пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля.

Причина виникнення обох пожеж з’ясовується.

Постраждалих немає.