На столичних штрафмайданчиках поповнення: за тиждень евакуйовано 26 авто



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Автомобілі були затримани поліцією за порушення ПДР

Минулого тижня, з 13 по 19 травня, в рамках співпраці КП «Центр організації дорожнього руху» і Управління патрульної поліції в Києві співробітниками комунального підприємства переміщено на спеціальний майданчик 26 транспортних засобів порушників правил дорожнього руху, які були тимчасово затримані патрульними поліцейськими. Про це повідомляє КП «Центр організації дорожнього руху».

Як відомо, у Центрі цілодобово працюють вантажні автомобілі-евакуатори з краном-маніпулятором і екіпажів в складі водіїв і стропальників, які забезпечують завантаження, перевезення та розвантаження транспортних засобів.

Тимчасове затримання транспортних засобів здійснюється на підставі статті 265-2 КУпАП, в тому числі і у разі наявності у патрульного поліцейського підстав вважати, що водієм вчинено порушення, передбачене ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані наркотичного або алкогольного сп’яніння), ч. 3. ст. 122 КУпАП (Порушення правил зупинки чи стоянки), ст. 124 КУпАП (Вчинення дорожньо-транспортної пригоди), ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом без наявності посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також страхового полісу), а також у разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного у розшук відповідно до ст. 36 Закону України «Про виконавче провадження».

Інформацію про тимчасово затримані транспортні засоби можна отримати, зателефонувавши за номером 102.