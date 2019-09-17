На столичній Борщагівці сталася різанина: нападника затримали

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Під час бійки біля кафе один із учасників отримав важкі ножові поранення Фото: Нацполіція

Зловмисником виявився 48-річний киянин, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців

Правоохоронці з’ясовують причини та обставини бійки, у ході якої один із учасників отримав важкі ножові поранення. Потерпілий перебуває під наглядом лікарів, а з його кривдником спілкуються слідчі.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.

Близько 18-ї години до чергової частини Святошинського управління поліції надійшло повідомлення лікаря про госпіталізацію 35-річного мешканця міста Умань. Чоловіка з ножовими пораненнями грудної клітини та черевної порожнини виявили біля кафе на вулиці Сім’ї Сосніних. Для документування події на адресу виїхала слідчо-оперативна група.

Як повідомив начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, правоохоронці оглянули місце події, переглянули відео з камер спостереження та опитали персонал кафе і свідків. Після відпрацювання отриманої інформації поліцейські встановили, що напередодні між компанією відпочиваючих закладу харчування та двома перехожими відбулася бійка.

«Відомо, що у ході з’ясування відносин один із учасників дістав ножа і кілька разів вдарив ним у груди та живіт мешканця Черкаської області. Потім він разом із товаришем, який теж отримав тілесні ушкодження, залишив місце бійки. Свідки події запам’ятали прикмети чоловіків та напрямок, в якому вони пішли. Головного фігуранта затримали вдома, іншого виявили у лікарні, де йому надавали медичну допомогу», - зазначив начальник управління поліції.

Зловмисником виявився 48-річний місцевий мешканець, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії з метою встановлення всіх обставин події.