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    На столичній Борщагівці сталася різанина: нападника затримали

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    <p>Під час бійки біля кафе один із учасників отримав важкі ножові поранення</p> - На столичній Борщагівці сталася різанина: нападника затримали

    Під час бійки біля кафе один із учасників отримав важкі ножові поранення

    Фото: Нацполіція

    Зловмисником виявився 48-річний киянин, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців

    Правоохоронці з’ясовують причини та обставини бійки, у ході якої один із учасників отримав важкі ножові поранення. Потерпілий перебуває під наглядом лікарів, а з його кривдником спілкуються слідчі.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.

    Близько 18-ї години до чергової частини Святошинського управління поліції надійшло повідомлення лікаря про госпіталізацію 35-річного мешканця міста Умань. Чоловіка з ножовими пораненнями грудної клітини та черевної порожнини виявили біля кафе на вулиці Сім’ї Сосніних. Для документування події на адресу виїхала слідчо-оперативна група.

    Як повідомив начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, правоохоронці оглянули місце події, переглянули відео з камер спостереження та опитали персонал кафе і свідків. Після відпрацювання отриманої інформації поліцейські встановили, що напередодні між компанією відпочиваючих закладу харчування та двома перехожими відбулася бійка.

    «Відомо, що у ході з’ясування відносин один із учасників дістав ножа і кілька разів вдарив ним у груди та живіт мешканця Черкаської області. Потім він разом із товаришем, який теж отримав тілесні ушкодження, залишив місце бійки. Свідки події запам’ятали прикмети чоловіків та напрямок, в якому вони пішли. Головного фігуранта затримали вдома, іншого виявили у лікарні, де йому надавали медичну допомогу», - зазначив начальник управління поліції.

    Зловмисником виявився 48-річний місцевий мешканець, який раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчі дії з метою встановлення всіх обставин події.

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