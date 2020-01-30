На столичній Оболоні поліція затримала дует «квартирників» (фото)



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Злодії пограбували квартиру в будинку на вулиці Тимошенка Фото: Нацполіція

Грабіжники винесли з квартири гроші, ювелірні вироби, парфуми

Співробітники карного розшуку столичного главку спільно з оперативниками Оболонського управління поліції викрили дует квартирних крадіїв. Чоловіків із речовими доказами затримали одразу після скоєння ними злочину.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час відпрацювання на вулиці Тимошенка правоохоронці помітили двох підозрілих осіб, які виходили з будинку.

«Незнайомці сіли в автівку та поїхали, а відтак оперативні працівники вирішили їх наздогнати та перевірити. У цей час інші співробітники повідомили про те, що у під’їзді, звідки вийшли невідомі, вони виявили квартиру з пошкодженими вхідними дверима», - розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков.

За кілька кварталів правоохоронці зупинили автівку. Під час огляду салону поліцейські виявили гроші, ювелірні вироби, парфуми та ордени, що належать власникам квартири, яку вони обікрали.

«Фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились кияни, 30 і 31 років, один із яких раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні злочині за частиною третьою статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі», - зазначив Худяков.