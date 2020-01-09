На столичному вокзалі дві злодюжки обікрали харків’янку (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У затриманих жінок правоохоронці виявили речові докази Фото: Нацполіція

Зловмисниці непомітно витягли з кишені жінки гаманець з грошима та золоту каблучку

Під час патрулювання території залізничного вокзалу в Києві до працівників поліції звернулась жінка та повідомила, що її обікрали. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейським потерпіла розповіла, що у приміщенні вокзалу повз неї пройшли двоє жінок, після чого вона помітила відсутність особистих речей

«Ми з’ясували, що правопорушниці непомітно витягли із кишені жінки гаманець з грошима та золоту каблучку. Проте, потерпіла встигла запам’ятати їх прикмети та напрямок руху», - розповів заступник начальника відділу поліції на станціях залізничного транспорту Руслан Мангуш.

Під час відпрацювання злочину оперативники розшукали схожих за описом осіб та затримали їх. Ними виявились 30-річна та 40-річна мешканки Закарпатської області, одна з них раніше судима за майнові злочини. При поверхневому огляді у затриманих виявили речові докази.

За даним фактом слідчий відділу поліції на станціях залізничного транспорту розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Одній із затриманих оголошено про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Щодо спільниці підозрюваної, то вирішується питання про її правовий статус у кримінальному провадженні.