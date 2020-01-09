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    На столичному вокзалі дві злодюжки обікрали харків’янку (фото)

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    <p>У затриманих жінок правоохоронці виявили речові докази</p> - На столичному вокзалі дві злодюжки обікрали харків’янку (фото)

    У затриманих жінок правоохоронці виявили речові докази

    Фото: Нацполіція

    Зловмисниці непомітно витягли з кишені жінки гаманець з грошима та золоту каблучку

    Під час патрулювання території залізничного вокзалу в Києві до працівників поліції звернулась жінка та повідомила, що її обікрали. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Поліцейським потерпіла розповіла, що у приміщенні вокзалу повз неї пройшли двоє жінок, після чого вона помітила відсутність особистих речей

    «Ми з’ясували, що правопорушниці непомітно витягли із кишені жінки гаманець з грошима та золоту каблучку. Проте, потерпіла встигла запам’ятати їх прикмети та напрямок руху», - розповів заступник начальника відділу поліції на станціях залізничного транспорту Руслан Мангуш.

    Під час відпрацювання злочину оперативники розшукали схожих за описом осіб та затримали їх. Ними виявились 30-річна та 40-річна мешканки Закарпатської області, одна з них раніше судима за майнові злочини. При поверхневому огляді у затриманих виявили речові докази.

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    На столичному вокзалі дві злодюжки обікрали харків’янку (фото)
    На столичному вокзалі дві злодюжки обікрали харків’янку (фото)
    На столичному вокзалі дві злодюжки обікрали харків’янку (фото)
    На столичному вокзалі дві злодюжки обікрали харків’янку (фото)

    За даним фактом слідчий відділу поліції на станціях залізничного транспорту розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до п’яти років позбавлення волі.

    Одній із затриманих оголошено про підозру у скоєнні злочину. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Щодо спільниці підозрюваної, то вирішується питання про її правовий статус у кримінальному провадженні.

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