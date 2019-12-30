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    Кримінал

    На Чернігівщині поліція знешкодила групу зухвалих розбійників

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    Зловмисникам оголошено про підозру, поліція вилучила у них речові докази - На Чернігівщині поліція знешкодила групу зухвалих розбійників
    Зловмисникам оголошено про підозру, поліція вилучила у них речові докази

    Злочинцями виявилися місцеві жителі від 20 до 45 років, які раніше були судимі - поліція

    На Чернігівщині кримінальна поліція під час спецоперації затримала злочинну групу, що в грудні вчинила розбійний напад на підприємця у селі Клочків Чернігівського району.

    Про це йдеться на сайті Нацполіції.

    Правоохоронці зазначили, що коли потерпілий звернувся до поліції, то розказав, що нападники його цинічно катували, аби він віддав коштовності і гроші.

    «На місці події правоохоронці зібрали речові докази, опитали потерпілого і встановили, що під ранок 10 грудня кілька чоловіків у масках розбили вікно та проникли до будинку місцевого підприємця. Непрохані гості, використовуючи фізичне насильство, стали вимагати у нього гроші. Зловмисники дали зрозуміти господарю, що добре знають про його статки й тому без здобичі з будинку не підуть. Аби зберегти здоров’я, підприємець змушений був зізнатися, де ховає цінності. У результаті лиходії винесли з помешкання більше 100 тисяч гривень, документи, цінності та рушницю», - йдеться у повідомленні.

    Кримінальна поліція спільно із прокуратурою спрямувала пошуки на осіб з кримінальним минулим і дуже скоро вийшли на злочинну групу з числа жителів Чернігівщини. Поліцейські затримали кількох чоловіків віком від 20 до 45 років, раніше судимих за аналогічні розбої, пограбування, а також більш тяжкі злочини.

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    На Чернігівщині поліція знешкодила групу зухвалих розбійників
    На Чернігівщині поліція знешкодила групу зухвалих розбійників
    На Чернігівщині поліція знешкодила групу зухвалих розбійників
    На Чернігівщині поліція знешкодила групу зухвалих розбійників
    На Чернігівщині поліція знешкодила групу зухвалих розбійників
    На Чернігівщині поліція знешкодила групу зухвалих розбійників

    Зловмисникам оголошено про підозру, поліція вилучила у них речові докази. Наразі правоохоронці перевіряють підозрюваних на причетність до аналогічних злочинів на теренах Чернігівщини. Побитий господар дотепер проходить тривалий курс реабілітації після перенесених тортур і знущань.

     

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