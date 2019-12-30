На Чернігівщині поліція знешкодила групу зухвалих розбійників



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Зловмисникам оголошено про підозру, поліція вилучила у них речові докази

Злочинцями виявилися місцеві жителі від 20 до 45 років, які раніше були судимі - поліція

На Чернігівщині кримінальна поліція під час спецоперації затримала злочинну групу, що в грудні вчинила розбійний напад на підприємця у селі Клочків Чернігівського району.

Про це йдеться на сайті Нацполіції.

Правоохоронці зазначили, що коли потерпілий звернувся до поліції, то розказав, що нападники його цинічно катували, аби він віддав коштовності і гроші.

«На місці події правоохоронці зібрали речові докази, опитали потерпілого і встановили, що під ранок 10 грудня кілька чоловіків у масках розбили вікно та проникли до будинку місцевого підприємця. Непрохані гості, використовуючи фізичне насильство, стали вимагати у нього гроші. Зловмисники дали зрозуміти господарю, що добре знають про його статки й тому без здобичі з будинку не підуть. Аби зберегти здоров’я, підприємець змушений був зізнатися, де ховає цінності. У результаті лиходії винесли з помешкання більше 100 тисяч гривень, документи, цінності та рушницю», - йдеться у повідомленні.

Кримінальна поліція спільно із прокуратурою спрямувала пошуки на осіб з кримінальним минулим і дуже скоро вийшли на злочинну групу з числа жителів Чернігівщини. Поліцейські затримали кількох чоловіків віком від 20 до 45 років, раніше судимих за аналогічні розбої, пограбування, а також більш тяжкі злочини.

Зловмисникам оголошено про підозру, поліція вилучила у них речові докази. Наразі правоохоронці перевіряють підозрюваних на причетність до аналогічних злочинів на теренах Чернігівщини. Побитий господар дотепер проходить тривалий курс реабілітації після перенесених тортур і знущань.