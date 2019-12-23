У центрі Києва поліція затримала «на гарячому» грабіжників офісу (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці пограбування працювала слідчо-оперативна група Фото: Нацполіція

Зловмисники зламали замок та проникли до приміщення, звідки викрали ноутбук

Столичні оперативники затримали у центрі Києва двох чоловіків за крадіжку з офісу.

Під час відпрацювання співробітники карного розшуку столичного главку спільно з оперативниками Шевченківського управління поліції на вулиці Бульварно-Кудрявська побачили двох підозрілих чоловіків та вирішили за ними простежити. За кілька хвилин правоохоронці затримали їх із речовим доказом одразу після скоєння злочину.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник оперативно-пошукового відділу поліції Києва Віталій Отрудько, злочинці за допомогою магнітного ключа зайшли до під’їзду будинку, зламали замок вхідних дверей офісного приміщення та викрали ноутбук.

«Двох раніше судимих чоловіків, 1964 та 1963 років народження, ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У зловмисників вилучили знаряддя злочину – фомку, набір відмичок та зламаний циліндричний замок», - повідомив правоохоронець.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Перевіряється причетність затриманих до аналогічних злочинів на території столиці. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Як повідомлялося, троє неповнолітніх влаштували дебош на автозаправці на проспекті Маяковського в Києві.