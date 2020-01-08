У Києві поліція затримала «на гарячому» дует квартирників (фото)



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Злочинці викрали з гаража електроінструменти Фото: Нацполіція

Зловмисників затримали із краденими речами

У ході реалізації оперативної інформації працівники карного розшуку Дніпровського управління поліції викрили двох чоловіків у крадіжці з гаража на вулиці Новопольовій, що у Солом'янському районі Києва. Правоохоронці затримали зловмисників, коли вони прямували з краденими речами до помешкання одного з них.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін розповів, що, дочекавшись, коли сусіди підуть на роботу, чоловіки зламали замок, проникли до приміщення та викрали електроінструменти.

«Обох фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - 33-річний мешканець Деснянського району, раніше судимий за крадіжку й на даний час перебуває під слідством за аналогічні злочини, та 33-річний мешканець Солом'янського району, котрий у 2017 році повернувся з місць позбавлення волі, де відбував покарання за подібний злочин», - повідомив правоохоронець.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

За скоєне зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.

Окрім того, правоохоронці обґрунтовано підозрюють затриманих у вчиненні ще однієї крадіжки із квартири у Солом'янському районі столиці.