На святкування Дня Києва столиця витратить майже вдвічі більше грошей, ніж торік

У цьому році бюджет розважальної програми до Дня Києва вперше підтягнувся до дореволюційного рівня

Цього року на проведення культурно-мистецьких заходів до Дня Києва з бюджету столиці виділено 2,51 млн грн. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київської міської ради Олександр Пабат, посилаючись на надану на його звернення відповідь Департаменту культури КМДА. Пабат зазначив, що у цьому році «бюджет розважальної програми



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У цьому році бюджет розважальної програми до Дня Києва вперше підтягнувся до дореволюційного рівня

Цього року на проведення культурно-мистецьких заходів до Дня Києва з бюджету столиці виділено 2,51 млн грн. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київської міської ради Олександр Пабат, посилаючись на надану на його звернення відповідь Департаменту культури КМДА.

Пабат зазначив, що у цьому році «бюджет розважальної програми до Дня Києва вперше підтягнувся до дореволюційного рівня».

«На культурні, спортивні та розважальні івенти з бюджету столиці планується освоїти 2,51 млн грн (96 500 доларів), що на мільйон гривень більше, ніж в минулому році», - повідомив депутат.

У документі Департаменту культури вказано, що у 2017 році на проведення Дня Києва було виділено 1,483 млн грн.

«Для опуклості картинки, найскромніший День міста кияни відзначили в 2014-му. Витрачені 266 тис грн за травневим курсом 2014 року становили 22 160 доларів. Рекордсменом за пишністю урочистостей був 2013-й. Тоді День Києва обійшовся казні в 5,3 млн грн (650 000 доларів за травневим курсом 2013)», - написав Пабат.

Як повідомлялося, до Дня Києва, 27 травня, планується відкрити оновлену Пейзажну алею і Алею художників.