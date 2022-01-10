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    Вночі сталась пожежа на території столичного комунального підприємства

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    Рятувальники за годину ліквідували пожежу - Вночі сталась пожежа на території столичного комунального підприємства
    Рятувальники за годину ліквідували пожежу
    фото: ДСНС

    Займання сталося у роздягальні двоповерхового металевого вагончика

    У ніч на понеділок, 10 січня, сталась пожежа на території комунального підприємства на вул. Бакинській, 37А у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 3:50.

    На місці вогнеборці встановили, що займання сталося у роздягальні на першому поверсі двоповерхового металевого вагончика.

    Загоряння на площі 30 кв. м було ліквідовано о 4:48.

    Внаслідок пожежі знищені особисті речі, мікрохвильова піч, телевізор, пошкоджено дерев'яну обшивку на площі 20 кв. м, закопчено металеві шафи роздягальні.

    До ліквідації пожежі було задіяно дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також десять чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина пожежі наразі встановлюється.

    Як повідомлялося, 9 січня сталась пожежа в багатоповерховому будинку на вул. Братиславській 36/2 у Деснянському районі столиці. Під час ліквідації пожежі на вулиці біля будинку було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Попередньо було встановлено, що людина випала з помешкання, де сталася пожежа.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    Вночі сталась пожежа на території столичного комунального підприємства