«Пошкоджені 18 будівель». Кличко оглянув наслідки атаки РФ у столиці

Кличко: Всі постраждалі мешканці Оболоні отримають матеріальну допомогу від міста – по 10 тис. грн

В Оболонському районі столиці внаслідок російського внаслідок обстрілу 4 травня пошкоджено 18 будівель, мешканці району подали 500 заяв на отримання матеріальної допомоги. Про це в телеграмі повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, передає «Главком».

«Загалом через обстріл 4 травня в Оболонському районі пошкоджені 18 будівель. Зокрема, 14 житлових та два дитсадки. Вибуховою хвилею в будинках повибивало вікна у квартирах та місцях загального користування. Місто оперативно надало плівку для тимчасового закриття пошкоджених вікон. Допоможе й усунути пошкодження. Всі постраждалі мешканці Оболоні отримають матеріальну допомогу від міста – по 10 тис. грн. Наразі надійшло 500 заяв на її отримання», – йдеться у повідомленні

Мер столиці оглянув житловий будинок в Оболонському районі, пошкоджений внаслідок ворожої атаки в ніч на 4 травня. Через влучання дрона у дах будівлі, на останньому поверсі зайнялася квартира. В ній частково пошкоджене перекриття та вигоріли одна кімната й коридор.

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фото: телеграм / Віталій Кличко

«Місто відновить помешкання. І виплатить допомогу на оренду житла постраждалим мешканцям», – зазначив Кличко.

Також, як додав він, 610 мешканців Святошинського району, де внаслідок російської атаки 24 квітня багато пошкоджених будинків і знищеного житла, уже отримали від столиці по 10 тис. грн. 59 людей – по 40 тис. на оплату оренди житла, поки місто відновлюватиме їх квартири. За словами Кличка, заяви на допомогу продовжують надходити.

Нагадаємо, у ніч на 4 травня Київ опинився під атакою дронів. У столиці виникли руйнування та загорання у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

Найбільше руйнувань в Оболонському районі. Пошкоджено будинки, постраждали 11 людей. Руйнувань зазнав ТРЦ Dream Town. Згоріли автомобілі.

Загалом від російського терору постраждало 11 осіб, віком від 14 до 70 років.

Для тих, чиє майно зазнало пошкоджень, наразі доступні дві програми виплат.