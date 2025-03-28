На Київщині фермер натрапив у полі на снаряд часів Другої світової війни

У селі Карпилівка, що на Київщині, фермер під час роботи в полі натрапив на вибухонебезпечний предмет

Фахівці ідентифікували небезпечний предмет як артилерійський снаряд калібру 152 мм часів Другої світової війни

На Київщині піротехніки вилучили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.

Повідосляєтья. що у селі Карпилівка, що на Київщині, фермер під час роботи в полі натрапив на вибухонебезпечний предмет та повідомив про знахідку до служби порятунку.

На місце події прибули піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

«Фахівці ідентифікували небезпечний предмет як артилерійський снаряд калібру 152 мм часів Другої світової війни. Сапери вилучили боєприпас та транспортували його для безпечного знищення», – йдеться у повідомленні.

Жителів Київщини закликають: у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів у жодному разі не торкайтеся знахідок, а негайно телефонуйте рятувальникам за номером 101. Також необхідно попередити про небезпеку осіб, які перебувають поруч.

Нагадаємо, у Голосіївському районі під час очищення річища річки Либідь знайшли артилерійські снаряди калібру 76 міліметрів. Боєприпаси пролежали там з часів Другої світової війни.

Раніше у Черкаській області піротехніки виявили понад 200 снарядів часів Другої світової війни – небезпечну знахідку виявили у Звенигородському районі. Зокрема, були вилучені 192 артилерійських снаряди калібром 76 мм, 21 артилерійський снаряд калібром 85 мм, одна мінометна міна калібром 81 мм та шість гранат.