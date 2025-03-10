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В Ірпені жінка вигулювала собак і знайшла мінометну міну (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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В Ірпені жінка вигулювала собак і знайшла мінометну міну (фото)
Боєприпас завантажили в спеціальний автомобіль та транспортували для подальшого знищення
фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України

Сапери встановили, що знайдений предмет – це мінометна міна калібру 82 мм

В Ірпені Київської області місцева мешканка, вигулюючи собак, знайшла під парканом міну. Щоб вилучити вибухонебезпечний предмет, на місце викликали саперів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. 

На місці події сапери встановили, що знайдений предмет – це мінометна міна калібру 82 мм. 

Сапери встановили, що знайдений предмет – це мінометна міна калібру 82 мм
Сапери встановили, що знайдений предмет – це мінометна міна калібру 82 мм
фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України

«Боєприпас завантажили в спеціальний автомобіль та транспортували для подальшого знищення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва жінка, прибираючи торішнє опале листя, знайшла предмет, схожий на гранату. Як повідомили патрульні, жінка виявила підозрілий предмет і повідомила про небезпеку на лінію 112.

Раніше повідомлялося, що у Деснянському районі Києва 5 лютого жінка на зупинці громадського транспорту виявила предмет, схожий на гранату. 

Підрахувати точну кількість зброї, яка може бути на руках у населення України, наразі неможливо. Проте за словами заступника міністра внутрішніх справ України Богдана Драп’ятого, українці можуть мати від двох до п’яти мільйонів одиниць незареєстрованого озброєння. Про це він заявив в етері телемарафону «Єдині новини».

До слова, поліцейські за 11 місяців 2024 року вилучили у громадян понад 11 тисяч мін та боєприпасів великого калібру. Про це заявив начальник Департаменту карного розшуку Нацполіції України Вадим Дзюбинський. 

Теги: вибухівка Ірпінь Київщина населення озброєння жінка українці

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