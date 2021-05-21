Під Києвом на двох магістралях буде перекрито рух: де, коли, причина

На двох трасах будуються транспортні розв'язки

Рух транспорту буде обмежено на тиждень

З 25 травня на двох міжнародних трасах, де будуються транспортні розв'язки - М-05 Київ-Одеса та М-06 Київ-Чоп, будуть частково тимчасово закриті смуги для руху автотранспорту. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Київській області.

Наразі будівництво двох розв'язок на етапі, коли необхідно використовувати важку будівельну техніку: крани, екскаватори, бурова установка.

Де і на який період перекриватиметься рух

М-06 Київ-Чоп

Км 21+767 (Стоянка) – лівий проїзд у напрямку Києва буде закрито на період 25 травня (з 6:00) до 1 червня (17:00).

Рух буде здійснюватись однією смугою в обох напрямках по правій частини дороги (у напрямку м. Львів).

Місце будівництва подивитися на мапі: https://bit.ly/3bkAh0z.

У цей період будуть проведені роботи з встановлення тимчасової металевої опори на важкому бетонному фундаменті зі стороні розділової смуги та краю узбіччя з подальшим встановленням на них металевих балок формоутворювачів.

М-05 Київ-Одеса

Км 15+390 с. Чабани 25 травня (з 6:00) до 1 червня (17:00) – правий проїзд у напрямку м. Одеса буде закрито.

Рух автотранспорту буде здійснюватись однією смугою по лівій частині (у напрямку м. Київ).

Місце будівництва подивитися на мапі: bit.ly/2RDs8uB.

Будівництво цієї розв'язки на етапі влаштування буронабивних паль на естакаді за межами проїзної частини, та задля виконання цього виду робіт, важку дорожню техніку необхідно розмістити на проїзній частині.

На період обмеження руху підрядником будуть встановлені попереджувальні тимчасові знаки.