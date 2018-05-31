На трасі Київ-Одеса неповнолітні забавлялися, жбурляючи каміння в автівки

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Каміння потрапило у лобове скло автомобіля

Поліція затримала п’ятьох неповнолітніх, які жбурляли каміння в автомобілі

На трасі Київ-Одеса в лобове скло автомобіля, в якому їхала сім’я з двома дітьми, потрапило каміння. Воно пролетіло крізь весь салон та вилетіло у заднє скло. Малолітні, які перебували під час руху в автокріслах на задньому сидінні, чудом не постраждали. Про інцидент водій заявив до білоцерківської поліції. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«Такий випадок виявився непоодиноким. Всі власники пошкоджених автомобілів одноголосно скаржилися, що така зухвала забава може коштувати життя та стати причиною ДТП», - зазначають у поліції.

За словами потерпілих, пошкодження машин відбувалося в нічний час на відповідній ділянці дороги.

«Поліцейські вирішили перевірити отриману інформацію. Зловмисників затримали на гарячому. Ними виявилися п’ятеро хлопців віком від 13 до 16 років, всі жителі села Шкарівка Білоцерківського району. Виявляється, неповнолітніх потягнуло на пригоди і вони вирішили позабавлятися, кидаючи каміння в автомобілі, які рухалися по трасі», - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Наразі слідчим відділом Білоцерківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Поліція з’ясовує реальну кількість потерпілих від злочинів неповнолітніх. Триває слідство.