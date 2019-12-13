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    На трасі Київ-Одеса п’яна пасажирка автівки напала на поліціянта (фото)

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    Інцидент стався на пункті поліції на трасі біля Білої Церкви - На трасі Київ-Одеса п’яна пасажирка автівки напала на поліціянта (фото)
    Інцидент стався на пункті поліції на трасі біля Білої Церкви
    Фото: Нацполіція

    30-річна мешканка Одещини вдарила ногою в голову поліцейському

    На контрольному стаціонарному пункті поліції автодороги Київ-Одеса біля міста Біла Церква стався інцидент, в результаті якого постраждав патрульний поліцейський.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Наряд патрульної поліції зупинив автівку, що рухалась з одною включеною фарою. Під час зупинки працівники поліції перевірили документи у водія, який одразу усунув технічну несправність і сів за кермо, щоб їхати далі.

    Однак у цей час з машини вийшов пасажир, який мав явні ознаки сп’яніння, і почав з’ясовувати у патрульних причину зупинки. Поводив себе нахабно, на зауваження поліцейських не реагував, вибіг на проїжджу частину дороги. Щоб вберегти чоловіка від трагічних наслідків, правоохоронці намагались його відтягнути від траси.

    Саме тоді «на захист свого родича» вийшла з автівки молода жінка. Вона зненацька щосили нанесла ногою удар в голову одному з патрульних поліцейських.

    30-річну жительку Одещини затримали у порядку ст. 208 КПК України. Встановлено, що вміст алкоголю в крові становив 1 проміле.

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    На трасі Київ-Одеса п’яна пасажирка автівки напала на поліціянта (фото)
    На трасі Київ-Одеса п’яна пасажирка автівки напала на поліціянта (фото)

    Потерпілому поліцейському лікарі діагностували травму голови та струс мозку.

    За фактом насильства щодо працівника правоохоронного органу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

    Жінці, яка зараз знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання, загрожує обмеження або позбавлення волі до п’яти років. А її родич відбудеться сплатою штрафу. Працівники поліції склали відносно нього три адміністративні протоколи за порушення ПДР пішоходами, за появу у громадських містах у п’яному вигляді та злісну непокору правоохоронцям.

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