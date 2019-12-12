Ґвалтівник, який орудував на Святошині, отримав дев’ять років тюрми



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Злочинець згвалтував дівчину на території школи у Святошинському районі Фото: Нацполіція

46-річний киянин був раніше судимий за розбійний напад та грабунок

Святошинський районний суд Києва виніс вирок раніше судимому місцевому мешканцю, обвинувачуваному у розбої та зґвалтуванні дівчини.

Київська місцева прокуратура №8 підтримала обвинувачення у кримінальному провадженні відносно раніше чоловіка, який обвинувачується у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Так, у жовтні поточного року 46-річний обвинувачений, перебуваючи на території однієї зі столичних гімназій, здійснив напад на 19-річну дівчину. Погрожуючи фізичною розправою, зловмисник зґвалтував потерпілу, після чого відібрав у неї золоті прикраси.

Через тиждень, продовжуючи злочинну діяльність, чоловік здійснив розбійний напад на ще одну жінку, однак не зміг довести свій умисел до кінця та був затриманий правоохоронцями.

Вироком Святошинського суду обвинуваченого визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, в кінці жовтня столичними правоохоронцями було затримано та повідомлено про підозру 46-річному раніше судимому киянину за фактами зґвалтування та пограбування жінок.