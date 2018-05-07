На трасі під Києвом хлопець загинув за 15 метрів від пішохідного моста

Хлопець перебігав проїжджу частину, нехтуючи правилами дорожнього руху

В Обухівському районі на 28-му кілометрі автодороги Київ-Знам’янка сталася ДТП, в якій загинув пішохід. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області. «23-річний заробітчанин з Рівненської області перебігав проїжджу частину, нехтуючи правилами дорожнього руху, та потратив під колеса легковика



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Хлопець перебігав проїжджу частину, нехтуючи правилами дорожнього руху

В Обухівському районі на 28-му кілометрі автодороги Київ-Знам’янка сталася ДТП, в якій загинув пішохід. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

«23-річний заробітчанин з Рівненської області перебігав проїжджу частину, нехтуючи правилами дорожнього руху, та потратив під колеса легковика «Фольксваген». Від отриманих тілесних ушкоджень хлопець помер на місці», - йдеться в повідомленні.

За висновками лікарів, водій автомобіля, житель Київщини й одноліток загиблого, у стані алкогольного сп’яніння не перебував.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання для водія у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Триває досудове розслідування.

За 15 метрів від місця трагедії знаходиться пішохідний міст.