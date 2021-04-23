На трасі під Києвом зіткнулися три автівки, є потерпілі (фото)

Частина траси Київ – Одеса була перекрита

22 квітня на 18 км автодороги Київ – Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автівок. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Аварія трапилася в селі Віта-Поштова.

У результаті ДТП є травмовані. На місці працювали медики.

Через ДТП рух трасою було ускладнено, оскільки одна смуга перекрита. Патрульні займалися регулюванням дорожнього руху.

Всі деталі автопригоди встановлять слідчі.

Як повідомлялося, 22 квітня на проспекті Лобановського в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. На спуску на мокрій дорозі фуру занесло, водій вантажівки викрутив кермо вліво і через три зустрічні смуги вилетів через відбійник у кювет.