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    На трасі під Києвом зіткнулися три автівки, є потерпілі (фото)

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    Внаслідок ДТП автомобілі отримали серйозні пошкодження - На трасі під Києвом зіткнулися три автівки, є потерпілі (фото)
    Внаслідок ДТП автомобілі отримали серйозні пошкодження
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Частина траси Київ – Одеса була перекрита

    22 квітня на 18 км автодороги Київ – Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автівок. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Аварія трапилася в селі Віта-Поштова.

    У результаті ДТП є травмовані. На місці працювали медики.

    Через ДТП рух трасою було ускладнено, оскільки одна смуга перекрита. Патрульні займалися регулюванням дорожнього руху.

    Всі деталі автопригоди встановлять слідчі.

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    На трасі під Києвом зіткнулися три автівки, є потерпілі (фото)
    На трасі під Києвом зіткнулися три автівки, є потерпілі (фото)
    На трасі під Києвом зіткнулися три автівки, є потерпілі (фото)

    Як повідомлялося, 22 квітня на проспекті Лобановського в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. На спуску на мокрій дорозі фуру занесло, водій вантажівки викрутив кермо вліво і через три зустрічні смуги вилетів через відбійник у кювет.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
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