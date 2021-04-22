Кабріолет «обійняв» стовп: у Києві Mustang потрапив у ДТП (фото, відео)

Водій Ford Mustang не впорався з керуванням

У середу, 21 квітня, ввечері на проспекті Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода за участю культового автомобіля. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Водій автомобіля Ford Mustang не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бетонну опору.

Момент ДТП потрапив на камери відеоспостереження.

Патрульні склали на водія протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Як повідомлялося, у неділю, 18 квітня, на проспекті Перемоги, неподалік від студії Довженка, сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. У результаті зіткнення один із автомобілів загорівся.

21 квітня на Броварському проспекті в Києві п'яний водій «Славути» не впорався з керуванням та перекинув свою машину на дах.