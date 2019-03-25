На Троєщині активісти знесли незаконне будівництво (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Демонтаж паркану на місці незаконного будівництва Фото: Сергій Мазур, Facebook

До акції долучилися націоналісти

Сьогодні, 25 березня, на Троєщині у Києві активісти знесли паркан, яким було огороджено територію під незаконну забудову.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор організації С14 Сергій Мазур.

Він зазначив, що цю ділянку київська влада виділила під сквер.

«Троєщина бунтує. КМДА виділило ділянку під Сквер бійцям АТО. От-от мали розпочатись роботи по його влаштуванню. Але цю територію нехороші люди вирішили незаконно забудувати під МАФи та гральні автомати. Повністю огородили і почали встановлення. Сьогодні ветерани та місцеві жителі показали, що нічого не вийде», - написав Мазур.

Представники націоналістичної організації С14 долучилися до знесення паркану і металевих конструкцій на місці будівництва.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 25 березня, почався демонтаж мосту на вул. Григоренка, через який забудовники їздили до озер на Осокорках.