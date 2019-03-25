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    На Троєщині активісти знесли незаконне будівництво (фото)

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    Демонтаж паркану на місці незаконного будівництва - На Троєщині активісти знесли незаконне будівництво (фото)
    Демонтаж паркану на місці незаконного будівництва
    Фото: Сергій Мазур, Facebook

    До акції долучилися націоналісти

    Сьогодні, 25 березня, на Троєщині у Києві активісти знесли паркан, яким було огороджено територію під незаконну забудову.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор організації С14 Сергій Мазур.

    Він зазначив, що цю ділянку київська влада виділила під сквер.

    «Троєщина бунтує. КМДА виділило ділянку під Сквер бійцям АТО. От-от мали розпочатись роботи по його влаштуванню. Але цю територію нехороші люди вирішили незаконно забудувати під МАФи та гральні автомати. Повністю огородили і почали встановлення. Сьогодні ветерани та місцеві жителі показали, що нічого не вийде», - написав Мазур.

    Представники націоналістичної організації С14 долучилися до знесення паркану і металевих конструкцій на місці будівництва.

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    На Троєщині активісти знесли незаконне будівництво (фото)
    На Троєщині активісти знесли незаконне будівництво (фото)
    На Троєщині активісти знесли незаконне будівництво (фото)
    На Троєщині активісти знесли незаконне будівництво (фото)
    На Троєщині активісти знесли незаконне будівництво (фото)

    Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 25 березня, почався демонтаж мосту на вул. Григоренка, через який забудовники їздили до озер на Осокорках.

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