На Троєщині автомобіль збив на смерть дівчину (фото, відео)



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Допомога лікарів дівчині вже не знадобилася Фото: Інформатор

Дівчина перебігала дорогу в недозволеному місці в лічених метрах від переходу

У вівторок, 4 лютого, увечері на проспекті Романа Шухевича в Києві сталася смертельна ДТП. Водій Skoda Felicia збив дівчину, яка переходила дорогу в недозволеному місці.

Аварія трапилася близько 19.40. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, яку повідомили поліцейські, дівчина намагалася перебігти дорогу в недозволеному місці в лічених метрах від нерегульованого пішохідного переходу. При цьому, за словами водія, він намагався уникнути зіткнення, проте не встиг вивернути кермо і по дотичній зачепив дівчину.

Швидкість руху автомобіля була невисокою, однак і цього вистачило для того, щоб пішохід помер відразу.

На місці, події крім екіпажу патрульної поліції, також перебувала карета швидкої допомоги - медики надавали допомогу родичці загиблої, яка приїхала за викликом.