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    На Троєщині автомобіль збив на смерть дівчину (фото, відео)

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    <p>Допомога лікарів дівчині вже не знадобилася</p> - На Троєщині автомобіль збив на смерть дівчину (фото, відео)

    Допомога лікарів дівчині вже не знадобилася

    Фото: Інформатор

    Дівчина перебігала дорогу в недозволеному місці в лічених метрах від переходу

    У вівторок, 4 лютого, увечері на проспекті Романа Шухевича в Києві сталася смертельна ДТП. Водій Skoda Felicia збив дівчину, яка переходила дорогу в недозволеному місці.

    Аварія трапилася близько 19.40. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, яку повідомили поліцейські, дівчина намагалася перебігти дорогу в недозволеному місці в лічених метрах від нерегульованого пішохідного переходу. При цьому, за словами водія, він намагався уникнути зіткнення, проте не встиг вивернути кермо і по дотичній зачепив дівчину.

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    На Троєщині автомобіль збив на смерть дівчину (фото, відео)
    На Троєщині автомобіль збив на смерть дівчину (фото, відео)
    На Троєщині автомобіль збив на смерть дівчину (фото, відео)
    На Троєщині автомобіль збив на смерть дівчину (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Швидкість руху автомобіля була невисокою, однак і цього вистачило для того, щоб пішохід помер відразу.

    На місці, події крім екіпажу патрульної поліції, також перебувала карета швидкої допомоги - медики надавали допомогу родичці загиблої, яка приїхала за викликом.

    Національна поліція України ДТП Київ смерть водій автомобіль жінка
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