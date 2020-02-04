Невтішна статистика зі столичних доріг: за тиждень майже 850 ДТП



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ДТП на вулиці Юрія Іллєнка, 36/1 в Києві, 1 лютого 2020 р. Фото: Інформатор

Минулого тижня у ДТП в Києві загинуло троє людей

За минулий тиждень, з 27 січня по 2 лютого, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 848 ДТП (для порівняння, позаминулого тижня - 756).

У тому числі 54 аварії - з потерпілими (тижнем раніше - 38). Загинуло троє людей, усі - пішоходи (позаминулого тижня - двоє загиблих). Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху в Києві.

За цей період на дорогах травми отримала 61 людина (позаминулого тижня - 40), із них двоє велосипедистів та двоє мотоциклістів.

Відбулося 29 наїздів на пішоходів (тижнем раніше – 16). При цьому 21 наїзд стався на пішохідних переходах.

«Із середи очікується погіршення погоди: можливий сильний дощ та мокрий сніг, штормовий вітер, зниження температури. Враховуйте це, плануючи свої поїздки містом чи на більш далекі дистанції», - закликають дорожники.

Водіям радять за можливості залишити автівки вдома та скористатися громадським транспортом.

Як повідомлялося, 1 лютого на вулиці Юрія Іллєнка, 36/1 в Києві сталася масштабна ДТП з постраждалими. Тут зіткнулися автомобілі Volkswagen Touareg, Geely Emgrand і Renault Laguna.