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    Невтішна статистика зі столичних доріг: за тиждень майже 850 ДТП

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    ДТП&nbsp;<span>на вулиці Юрія Іллєнка, 36/1 в Києві, 1 лютого 2020 р.</span> - Невтішна статистика зі столичних доріг: за тиждень майже 850 ДТП
    ДТП на вулиці Юрія Іллєнка, 36/1 в Києві, 1 лютого 2020 р.
    Фото: Інформатор

    Минулого тижня у ДТП в Києві загинуло троє людей

    За минулий тиждень, з 27 січня по 2 лютого, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 848 ДТП (для порівняння, позаминулого тижня - 756).

    У тому числі 54 аварії - з потерпілими (тижнем раніше - 38). Загинуло троє людей, усі - пішоходи (позаминулого тижня - двоє загиблих). Про це повідомляє Центр організації дорожнього руху в Києві.

    За цей період на дорогах травми отримала 61 людина (позаминулого тижня - 40), із них двоє велосипедистів та двоє мотоциклістів.

    Відбулося 29 наїздів на пішоходів (тижнем раніше – 16). При цьому 21 наїзд стався на пішохідних переходах.

    «Із середи очікується погіршення погоди: можливий сильний дощ та мокрий сніг, штормовий вітер, зниження температури. Враховуйте це, плануючи свої поїздки містом чи на більш далекі дистанції», - закликають дорожники.

    Водіям радять за можливості залишити автівки вдома та скористатися громадським транспортом.

    Як повідомлялося, 1 лютого на вулиці Юрія Іллєнка, 36/1 в Києві сталася масштабна ДТП з постраждалими. Тут зіткнулися автомобілі Volkswagen Touareg, Geely Emgrand і Renault Laguna.

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