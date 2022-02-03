На ВДНГ зносять павільйон заради університету Зеленського (фото)

Президентський університет загалом займатиме 16 гектарів

На території Виставкового центру будівельна техніка зносить павільйон №19. Про це повідомляє «Хмарочос»

У цій частині Виставкового центру планують збудувати комплекс будівель президентського університету, який загалом займатиме 16 гектарів.

Водночас концепція розвитку ВДНГ передбачала, що нові кампуси споруджуватимуть між наявними павільйонами.

Альона Гудкова, засновниця ярмарку «Кураж», який до осені 2021 року базувався у павільйоні №19, повідомила, що ВДНГ не подовжила контракт саме через будівництво президентського університету.

За її словами, директор ВДНГ Євген Мушкін пропонував переїхати до павільйону №1, однак команда «Куража» вже витратила на ремонт у павільйоні №19 шість мільйонів гривень, не рахуючи оренди.

Як раніше повідомлялося, будівництво президентського університету передбачено на території державного «Експоцентру України» (ВДНГ, Київ).

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував створення президентського університету у Києві. Він підписав відповідний указ 31 травня 2021 року.

Також у лісовій частині ВДНГ площею 14,2 га здійснювалася планова санітарно-оздоровча рубка лісу.

Нагадаємо, Київський суд наклав арешт на садибу Барбана.