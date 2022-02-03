Один із найвідоміших світових архітекторів побудує станцію метро у Дніпрі (фото)

Бюро Захи Хадід працювало в різних країнах світу, але Дніпровський метрополітен – її перший український проєкт

Бюро Захи Хадід працювало в різних країнах світу, але Дніпровський метрополітен – її перший український проєкт

Відкриття заплановане на 2024 рік

Архітектурна студія Zaha Hadid Architects опублікувала рендери майбутніх станцій метро у Дніпрі, які будує турецька компанія Limak.

Зображення з'явилися на сайті Zaha Hadid у середу. Частину з них раніше викладали у соцмережах, але деякі публікуються вперше.

Метрополітен у Дніпрі складається всього з шести станцій, загальна протяжність єдиної гілки, відкритої у 1995 році – 7,8 км. Це найкоротший підземний маршрут у Європі.

У 2017 році у місті після багаторічної перерви почали будувати три нових станції: Центральна, Театральна і Музейна.

Відкриття заплановане на 2024 рік. Після того, як станції добудують та введуть у експлуатацію, довжина підземки сягне 11,8 км.

Також, на Русанівських садах у Дніпровському районі Києва триває будівництво метро.

Як зазначається, в рамках будівництва Подільсько-Воскресенського мосту триває будівництво тунелів під четверту лінію метро на Троєщину.

До слова, протягом минулого року столичним метрополітеном скористалося 319 млн 321,6 тис. пасажирів. Найбільш завантаженою традиційно була Святошинсько-Броварська лінія.

На дургому місці – Оболонсько-Теремківська лінія.

Найменш завантажена – Сирецько-Печерська лінія.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, які перспективи будівництва метрополітену на масиви Виноградар і Троєщина.