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    Один із найвідоміших світових архітекторів побудує станцію метро у Дніпрі (фото)

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    Бюро Захи Хадід працювало в різних країнах світу, але Дніпровський метрополітен &ndash; її перший український проєкт - Один із найвідоміших світових архітекторів побудує станцію метро у Дніпрі (фото)
    Бюро Захи Хадід працювало в різних країнах світу, але Дніпровський метрополітен – її перший український проєкт
    фото: zaha-hadid

    Відкриття заплановане на 2024 рік

    Архітектурна студія Zaha Hadid Architects опублікувала рендери майбутніх станцій метро у Дніпрі, які будує турецька компанія Limak.

    Зображення з'явилися на сайті Zaha Hadid у середу. Частину з них раніше викладали у соцмережах, але деякі публікуються вперше.

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    Один із найвідоміших світових архітекторів побудує станцію метро у Дніпрі (фото)
    Один із найвідоміших світових архітекторів побудує станцію метро у Дніпрі (фото)
    Один із найвідоміших світових архітекторів побудує станцію метро у Дніпрі (фото)
    Один із найвідоміших світових архітекторів побудує станцію метро у Дніпрі (фото)
    Один із найвідоміших світових архітекторів побудує станцію метро у Дніпрі (фото)
    Один із найвідоміших світових архітекторів побудує станцію метро у Дніпрі (фото)
    фото: zaha-hadid

    Метрополітен у Дніпрі складається всього з шести станцій, загальна протяжність єдиної гілки, відкритої у 1995 році – 7,8 км. Це найкоротший підземний маршрут у Європі.

    У 2017 році у місті після багаторічної перерви почали будувати три нових станції: Центральна, Театральна і Музейна.

    Відкриття заплановане на 2024 рік. Після того, як станції добудують та введуть у експлуатацію, довжина підземки сягне 11,8 км.

    Також, на Русанівських садах у Дніпровському районі Києва триває будівництво метро.

    Як зазначається, в рамках будівництва Подільсько-Воскресенського мосту триває будівництво тунелів під четверту лінію метро на Троєщину.

    До слова, протягом минулого року столичним метрополітеном скористалося 319 млн 321,6 тис. пасажирів. Найбільш завантаженою традиційно була Святошинсько-Броварська лінія.

    На дургому місці – Оболонсько-Теремківська лінія.

    Найменш завантажена – Сирецько-Печерська лінія.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, які перспективи будівництва метрополітену на масиви Виноградар і Троєщина.

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    Теги: метро Дніпро будівництво
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    Один із найвідоміших світових архітекторів побудує станцію метро у Дніпрі (фото)