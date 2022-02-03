Один із найвідоміших світових архітекторів побудує станцію метро у Дніпрі (фото)
Відкриття заплановане на 2024 рік
Архітектурна студія Zaha Hadid Architects опублікувала рендери майбутніх станцій метро у Дніпрі, які будує турецька компанія Limak.
Зображення з'явилися на сайті Zaha Hadid у середу. Частину з них раніше викладали у соцмережах, але деякі публікуються вперше.
Метрополітен у Дніпрі складається всього з шести станцій, загальна протяжність єдиної гілки, відкритої у 1995 році – 7,8 км. Це найкоротший підземний маршрут у Європі.
У 2017 році у місті після багаторічної перерви почали будувати три нових станції: Центральна, Театральна і Музейна.
Відкриття заплановане на 2024 рік. Після того, як станції добудують та введуть у експлуатацію, довжина підземки сягне 11,8 км.
Також, на Русанівських садах у Дніпровському районі Києва триває будівництво метро.
Як зазначається, в рамках будівництва Подільсько-Воскресенського мосту триває будівництво тунелів під четверту лінію метро на Троєщину.
До слова, протягом минулого року столичним метрополітеном скористалося 319 млн 321,6 тис. пасажирів. Найбільш завантаженою традиційно була Святошинсько-Броварська лінія.
На дургому місці – Оболонсько-Теремківська лінія.
Найменш завантажена – Сирецько-Печерська лінія.
Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, які перспективи будівництва метрополітену на масиви Виноградар і Троєщина.