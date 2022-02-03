Перед засіданням Київради депутати пройшли тестування на Covid-19 (фото)

Наразі в медичному пункті мобільна медична бригада безплатно здійснює експрес-тестування на Covid-19

Тестування здійснювалося за добровільною згодою

На фоні росту кількості нових випадків захворювання на коронавірус, депутатам Київради запропонували пройти безкоштовний тест перед засіданням.

«Київська міська рада на підставі листа-звернення до КНП «Олександрівська клінічна лікарня міста Києва» уклала договір на проведення експрес-тестування на Covid-19 на першому поверсі будівлі в медичному пункті, де депутати Київської міської ради можуть зробити тестування», – зазначає пресслужба Київміськради .

Наразі в медичному пункті мобільна медична бригада безплатно здійснює забір матеріалів для експрес-тестування на Covid-19. Тестування здійснюється за добровільною згодою.

Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, усі несанкціоновані пункти тестування в будівлі Київради можуть збирати персональні дані депутатів для власних політичних потреб. ««Якщо будь-яка політична фракція має на меті встановити в будівлі пункт тестування на Covid-19, то представники депутатського корпусу мають направити офіційне звернення до секретаріату Київської міської ради. Медичні бригади повинні мати в наявності офіційні документи. В іншому випадку вони збирають персональні дані людей незаконно», – зазначив він.

На засідання Київської міської ради депутатів допускають тільки за наявності Covid-сертифікату, негативного ПЛР, експрес-тесту або документу про одужання від коронавірусу.

Нагадаємо, 2 лютого, у Києві коронавірус підтверджено у 2437 осіб. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 372 тис. киян.

Як повідомлялося, на сьогоднішнє засідання Київради прибули нардепи від «слуг».

2 лютого Міністерство охорони здоров'я визнало, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Як відомо, Covid-штам «Омікрон» виявлено вже у 20 областях.